ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في الرؤية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-23 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 02:43 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في الرؤية على الباحة تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.