قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الخميس: إن وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي، قدّمت خدماتها لأكثر من 50 حالة، وذلك منذ بدء العمل بها قبل شهر تقريبًا.
وتفصيلًا: أوضحت صحة عسير أن الوحدة تضم طاقمًا طبيًّا متخصصًا؛ حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها، وعلاجها بالمستشفى؛ مما أسهم - بحمد الله - في الاستغناء عن إحالة الكثير من الحالات على مستشفيات خارج المنطقة، وتوفير عناء السفر على المرضى وذويهم.
ولفتت إلى أن الفئات التي تقدم الوحدة خدماتها لهم هم: مرضى الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الكلى، والقلب، والتهابات الجسم المختلفة، وأمراض الكبد والمرارة.
وحدة الطب النووي بـ"عسير المركزي" تقدم خدماتها لـ30 مستفيدًا خلال شهر
تستقبل الحالات ويتم تشخيصها وعلاجها بالمستشفى لتوفير عناء السفر للمرضى
قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الخميس: إن وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي، قدّمت خدماتها لأكثر من 50 حالة، وذلك منذ بدء العمل بها قبل شهر تقريبًا.
وتفصيلًا: أوضحت صحة عسير أن الوحدة تضم طاقمًا طبيًّا متخصصًا؛ حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها، وعلاجها بالمستشفى؛ مما أسهم - بحمد الله - في الاستغناء عن إحالة الكثير من الحالات على مستشفيات خارج المنطقة، وتوفير عناء السفر على المرضى وذويهم.
ولفتت إلى أن الفئات التي تقدم الوحدة خدماتها لهم هم: مرضى الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الكلى، والقلب، والتهابات الجسم المختلفة، وأمراض الكبد والمرارة.
قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الخميس: إن وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي، قدّمت خدماتها لأكثر من 50 حالة، وذلك منذ بدء العمل بها قبل شهر تقريبًا.
وحدة الطب النووي بـ"عسير المركزي" تقدم خدماتها لـ30 مستفيدًا خلال شهر
تستقبل الحالات ويتم تشخيصها وعلاجها بالمستشفى لتوفير عناء السفر للمرضى
قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الخميس: إن وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي، قدّمت خدماتها لأكثر من 50 حالة، وذلك منذ بدء العمل بها قبل شهر تقريبًا.
وتفصيلًا: أوضحت صحة عسير أن الوحدة تضم طاقمًا طبيًّا متخصصًا؛ حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها، وعلاجها بالمستشفى؛ مما أسهم - بحمد الله - في الاستغناء عن إحالة الكثير من الحالات على مستشفيات خارج المنطقة، وتوفير عناء السفر على المرضى وذويهم.
ولفتت إلى أن الفئات التي تقدم الوحدة خدماتها لهم هم: مرضى الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الكلى، والقلب، والتهابات الجسم المختلفة، وأمراض الكبد والمرارة.