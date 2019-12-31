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براءة اختراع "غريبة" من "أبل"... آيفون بلا أزرار ولا كاميرات

الشركة الأمريكية لم تُفصح عن بديلها للكاميرا الأمامية

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع "غريبة" من نوعها، والتي ستسمح لأول مرة بظهور هاتف "آيفون" من دون أي أزرار ولا كاميرات أمامية.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة -وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن "أبل" ستجهز هاتف "آيفون" مزودًا بشاشة لمسية كاملة، دون أي أماكن لكاميرات أمامية ولا حتى أزرار جانبية، ولا مستشعرات "فيس آي دي".

وفي المقابل، دعمت "أبل" الجهاز بأزرار جديدة "لمسية" يمكنها تشغيل الجهاز والتحكم بالصوت.

ولكن لم تُفصح الشركة الأمريكية عن بديلها للكاميرا الأمامية؛ هل ستجعلها مختفية تحت الشاشة، أم ستكون كاميرا منبثقة من قلب الهاتف، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لـ"فيس آي دي"؟

وتوقعت بعض المصادر أن ذلك التصميم قد لا يكون مخصصًا لهاتف "آيفون"؛ بل هو مجرد نسخة جديدة من مشغل الموسيقى الشهير "آي بود تاتش".

ومن المتوقع أن يظهر منتج "أبل" الجديد في وقت لاحق من عام 2020 المقبل.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر أخرى، عن أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي تغيير اعتمادها على "سامسونج" أو "إل جي" في تجهيز الشاشات اللمسية، وتنوي الاستعانة بشركة "بي أو إي" الصينية الناشئة، لدعم شاشات من نوع "أوليد" فائقة الدقة والجودة والقوة.

ورجّحت المصادر أن يتم تزويد هواتف "آيفون" بتلك الشاشات خلال عام 2021.

شركة أبل براءة اختراع هاتف آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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براءة اختراع "غريبة" من "أبل"... آيفون بلا أزرار ولا كاميرات
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع "غريبة" من نوعها، والتي ستسمح لأول مرة بظهور هاتف "آيفون" من دون أي أزرار ولا كاميرات أمامية.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة -وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن "أبل" ستجهز هاتف "آيفون" مزودًا بشاشة لمسية كاملة، دون أي أماكن لكاميرات أمامية ولا حتى أزرار جانبية، ولا مستشعرات "فيس آي دي".

وفي المقابل، دعمت "أبل" الجهاز بأزرار جديدة "لمسية" يمكنها تشغيل الجهاز والتحكم بالصوت.

ولكن لم تُفصح الشركة الأمريكية عن بديلها للكاميرا الأمامية؛ هل ستجعلها مختفية تحت الشاشة، أم ستكون كاميرا منبثقة من قلب الهاتف، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لـ"فيس آي دي"؟

وتوقعت بعض المصادر أن ذلك التصميم قد لا يكون مخصصًا لهاتف "آيفون"؛ بل هو مجرد نسخة جديدة من مشغل الموسيقى الشهير "آي بود تاتش".

ومن المتوقع أن يظهر منتج "أبل" الجديد في وقت لاحق من عام 2020 المقبل.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر أخرى، عن أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي تغيير اعتمادها على "سامسونج" أو "إل جي" في تجهيز الشاشات اللمسية، وتنوي الاستعانة بشركة "بي أو إي" الصينية الناشئة، لدعم شاشات من نوع "أوليد" فائقة الدقة والجودة والقوة.

ورجّحت المصادر أن يتم تزويد هواتف "آيفون" بتلك الشاشات خلال عام 2021.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
11:52 AM

براءة اختراع "غريبة" من "أبل"... آيفون بلا أزرار ولا كاميرات

الشركة الأمريكية لم تُفصح عن بديلها للكاميرا الأمامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع "غريبة" من نوعها، والتي ستسمح لأول مرة بظهور هاتف "آيفون" من دون أي أزرار ولا كاميرات أمامية.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة -وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن "أبل" ستجهز هاتف "آيفون" مزودًا بشاشة لمسية كاملة، دون أي أماكن لكاميرات أمامية ولا حتى أزرار جانبية، ولا مستشعرات "فيس آي دي".

وفي المقابل، دعمت "أبل" الجهاز بأزرار جديدة "لمسية" يمكنها تشغيل الجهاز والتحكم بالصوت.

ولكن لم تُفصح الشركة الأمريكية عن بديلها للكاميرا الأمامية؛ هل ستجعلها مختفية تحت الشاشة، أم ستكون كاميرا منبثقة من قلب الهاتف، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لـ"فيس آي دي"؟

وتوقعت بعض المصادر أن ذلك التصميم قد لا يكون مخصصًا لهاتف "آيفون"؛ بل هو مجرد نسخة جديدة من مشغل الموسيقى الشهير "آي بود تاتش".

ومن المتوقع أن يظهر منتج "أبل" الجديد في وقت لاحق من عام 2020 المقبل.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر أخرى، عن أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي تغيير اعتمادها على "سامسونج" أو "إل جي" في تجهيز الشاشات اللمسية، وتنوي الاستعانة بشركة "بي أو إي" الصينية الناشئة، لدعم شاشات من نوع "أوليد" فائقة الدقة والجودة والقوة.

ورجّحت المصادر أن يتم تزويد هواتف "آيفون" بتلك الشاشات خلال عام 2021.

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