الفيحاء يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، قرارًا بتشكيل لجنة متابعة بروتوكولات الصحة والسلامة، برئاسة الرئيس التنفيذي للنادي عثمان الشنيفي.

وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي وتوفير كل الاحترازات التي من شأنها توفير البيئة الصحية والحرص على الالتزام بقواعد السلامة خلال عودة النشاط الرياضي في النادي، كما تتولى اللجنة التعاقد مع شركات متخصصة في مجال تطبيق أفضل الممارسات الصحية داخل منشأة النادي.