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"رويترز": لبنان يطالب سفاراته بالبحث عن تبرعات لتغطية نفقاتها

موظفو البعثات لم يتقاضوا رواتب شهر يناير

‬طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثاتها في الخارج، السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن تعميم ذكرت أنها اطلعت عليه، بتاريخ 25 يناير.

وأفادت "رويترز" بأن "الخارجية" طالبت السفارات بالبحث عن مانحين للمساعدة في تغطية النفقات، مع تأخرها عن دفع رواتب الدبلوماسيين، والاتجاه إلى إغلاق بعض البعثات في الخارج.

وأضافت نقلاً عن دبلوماسيين لبنانيين، أن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتب شهر يناير.

ويعاني لبنان من واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، بحسب البنك الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"رويترز": لبنان يطالب سفاراته بالبحث عن تبرعات لتغطية نفقاتها
سبق

‬طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثاتها في الخارج، السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن تعميم ذكرت أنها اطلعت عليه، بتاريخ 25 يناير.

وأفادت "رويترز" بأن "الخارجية" طالبت السفارات بالبحث عن مانحين للمساعدة في تغطية النفقات، مع تأخرها عن دفع رواتب الدبلوماسيين، والاتجاه إلى إغلاق بعض البعثات في الخارج.

وأضافت نقلاً عن دبلوماسيين لبنانيين، أن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتب شهر يناير.

ويعاني لبنان من واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، بحسب البنك الدولي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:30 PM

"رويترز": لبنان يطالب سفاراته بالبحث عن تبرعات لتغطية نفقاتها

موظفو البعثات لم يتقاضوا رواتب شهر يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثاتها في الخارج، السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن تعميم ذكرت أنها اطلعت عليه، بتاريخ 25 يناير.

وأفادت "رويترز" بأن "الخارجية" طالبت السفارات بالبحث عن مانحين للمساعدة في تغطية النفقات، مع تأخرها عن دفع رواتب الدبلوماسيين، والاتجاه إلى إغلاق بعض البعثات في الخارج.

وأضافت نقلاً عن دبلوماسيين لبنانيين، أن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتب شهر يناير.

ويعاني لبنان من واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، بحسب البنك الدولي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
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