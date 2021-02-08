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أسرة "القرني" تناشد البحث عن "خالد" المفقود منذ 25 يومًا

فُقد في حي القدس بالرياض.. ويعاني عدم الإدراك

أمضى الشاب خالد عبدالله آل مبشر القرني 25 يومًا تائهًا في طرقات الرياض دون العثور عليه من ذويه الذين فقدوه في حي القدس بالرياض. ويعاني خالد عدم الإدراك، وبعض الأمراض.

وتفصيلاً قَدِمت أسرة "القرني" من خميس مشيط إلى الرياض في الإجازة الماضية بين الفصلين، وفي غفلة منهم خرج ولم يعد. وكان قد فُقد في المنطقة الجنوبية غير أن خروجه هذه المرة بلا رجعة رغم بحث أسرته عنه في المستشفيات والمرافق العامة ومحطات النقل.

وتناشد أسرة الغائب خالد القرني قُرّاء "سبق" مشاركتهم في البحث عنه، والاتصال عبر الرقم 0500043407.

وبيَّن والد الشاب أن ابنه يبلغ من العمر 24 عامًا، ويتصف بالطول، وبشعر أبيض في مقدمة رأسه، وهو نحيف جدًّا.

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أسرة "القرني" تناشد البحث عن "خالد" المفقود منذ 25 يومًا
سبق

أمضى الشاب خالد عبدالله آل مبشر القرني 25 يومًا تائهًا في طرقات الرياض دون العثور عليه من ذويه الذين فقدوه في حي القدس بالرياض. ويعاني خالد عدم الإدراك، وبعض الأمراض.

وتفصيلاً قَدِمت أسرة "القرني" من خميس مشيط إلى الرياض في الإجازة الماضية بين الفصلين، وفي غفلة منهم خرج ولم يعد. وكان قد فُقد في المنطقة الجنوبية غير أن خروجه هذه المرة بلا رجعة رغم بحث أسرته عنه في المستشفيات والمرافق العامة ومحطات النقل.

وتناشد أسرة الغائب خالد القرني قُرّاء "سبق" مشاركتهم في البحث عنه، والاتصال عبر الرقم 0500043407.

وبيَّن والد الشاب أن ابنه يبلغ من العمر 24 عامًا، ويتصف بالطول، وبشعر أبيض في مقدمة رأسه، وهو نحيف جدًّا.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:24 PM

أسرة "القرني" تناشد البحث عن "خالد" المفقود منذ 25 يومًا

فُقد في حي القدس بالرياض.. ويعاني عدم الإدراك

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
9,732

أمضى الشاب خالد عبدالله آل مبشر القرني 25 يومًا تائهًا في طرقات الرياض دون العثور عليه من ذويه الذين فقدوه في حي القدس بالرياض. ويعاني خالد عدم الإدراك، وبعض الأمراض.

وتفصيلاً قَدِمت أسرة "القرني" من خميس مشيط إلى الرياض في الإجازة الماضية بين الفصلين، وفي غفلة منهم خرج ولم يعد. وكان قد فُقد في المنطقة الجنوبية غير أن خروجه هذه المرة بلا رجعة رغم بحث أسرته عنه في المستشفيات والمرافق العامة ومحطات النقل.

وتناشد أسرة الغائب خالد القرني قُرّاء "سبق" مشاركتهم في البحث عنه، والاتصال عبر الرقم 0500043407.

وبيَّن والد الشاب أن ابنه يبلغ من العمر 24 عامًا، ويتصف بالطول، وبشعر أبيض في مقدمة رأسه، وهو نحيف جدًّا.

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