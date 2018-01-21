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"الفهاد" يستقبل وفدًا من "أرامكو السعودية" بهيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة أمس الخميس، نائب مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية بأرامكو السعودية، المهندس يحيى الزهراني والوفد المرافق له خلال زيارته للمنطقة، ومشرفي مبادرة أرامكو بجمعية البر بالداير.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة وشركة أرامكو من خلال المبادرات والشراكات الآنية والمستقبلية، التي ستعود بالنفع على أبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.

بعد ذلك تم زيارة محطة التجارب الزراعية، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة البن، ومراحل زراعته وإنتاج الشتلات.

وفي نهاية الزيارة قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره وتقديره لشركة أرامكو السعودية، ومشرفي المبادرة على ما يقدمونه من خدمات وشراكات في سبيل الخدمة المجتمعية والمواطنة.

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"الفهاد" يستقبل وفدًا من "أرامكو السعودية" بهيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة أمس الخميس، نائب مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية بأرامكو السعودية، المهندس يحيى الزهراني والوفد المرافق له خلال زيارته للمنطقة، ومشرفي مبادرة أرامكو بجمعية البر بالداير.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة وشركة أرامكو من خلال المبادرات والشراكات الآنية والمستقبلية، التي ستعود بالنفع على أبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.

بعد ذلك تم زيارة محطة التجارب الزراعية، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة البن، ومراحل زراعته وإنتاج الشتلات.

وفي نهاية الزيارة قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره وتقديره لشركة أرامكو السعودية، ومشرفي المبادرة على ما يقدمونه من خدمات وشراكات في سبيل الخدمة المجتمعية والمواطنة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:58 PM

"الفهاد" يستقبل وفدًا من "أرامكو السعودية" بهيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة أمس الخميس، نائب مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية بأرامكو السعودية، المهندس يحيى الزهراني والوفد المرافق له خلال زيارته للمنطقة، ومشرفي مبادرة أرامكو بجمعية البر بالداير.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة وشركة أرامكو من خلال المبادرات والشراكات الآنية والمستقبلية، التي ستعود بالنفع على أبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.

بعد ذلك تم زيارة محطة التجارب الزراعية، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة البن، ومراحل زراعته وإنتاج الشتلات.

وفي نهاية الزيارة قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره وتقديره لشركة أرامكو السعودية، ومشرفي المبادرة على ما يقدمونه من خدمات وشراكات في سبيل الخدمة المجتمعية والمواطنة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
14,765
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