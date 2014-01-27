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تطبيق "زاهب" للتوصيل يُطلق مرحلته الثانية.. تعرّف على مميزاته

"آل حلل" لـ"سبق": نعتمد على الكوادر السعودية.. ونؤمن بكفاءتها

أطلق تطبيق "زاهب" للتوصيل المرحلة التشغيلية الثانية بحُلة جديدة؛ سعياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويعمل "زاهب" الآن، بالشراكة مع العديد من المطاعم والمتاجر؛ ليوفر تجربة سهلة للمستخدمين، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ كفحص درجة حرارة العاملين في التطبيق ولبس القفازات والكمامات وتعقيم الطلبات التي يتم توصيلها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"زاهب" محمد آل حلل: انطلاقة "زاهب" الحالية تأتي لتلبية احتياجات عملائنا، ونسعى حتى نكون ضمن المنصات الأكثر تميّزاً لتوصيل الطلبات من المتاجر والمطاعم على مستوى المملكة.

وأضاف: نعتمد على الكوادر السعودية، ونؤمن بكفاءتهم وتميزهم ودورهم الفعّال في تحقيق التطلعات.

وأردف الرئيس التنفيذي: نشكر الدور المهمّ الذي تقوده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاعتماد وتنظيم بيئة تطبيقات التوصيل، والدعم الذي حظينا به قبيل إطلاق التطبيق، والذي ينبع من توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع وتمكين أبناء وبنات هذا الوطن".

جدير بالذكر أن تطبيق "زاهب" يسعى، في مرحلته القادمة، ليواكب التقنيات الحديثة ليكون أحد أفضل التطبيقات اللوجستية في المملكة، وتوفير تجربة سهلة للعميل من حيث التسوق والدفع الإلكتروني؛ لتوفير الوقت والجهد.

ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي لأجهزة الأندرويد والـ ios

https://appurl.io/IrIWrreDB

تطبيق زاهب للتوصيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق "زاهب" للتوصيل يُطلق مرحلته الثانية.. تعرّف على مميزاته
سبق

أطلق تطبيق "زاهب" للتوصيل المرحلة التشغيلية الثانية بحُلة جديدة؛ سعياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويعمل "زاهب" الآن، بالشراكة مع العديد من المطاعم والمتاجر؛ ليوفر تجربة سهلة للمستخدمين، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ كفحص درجة حرارة العاملين في التطبيق ولبس القفازات والكمامات وتعقيم الطلبات التي يتم توصيلها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"زاهب" محمد آل حلل: انطلاقة "زاهب" الحالية تأتي لتلبية احتياجات عملائنا، ونسعى حتى نكون ضمن المنصات الأكثر تميّزاً لتوصيل الطلبات من المتاجر والمطاعم على مستوى المملكة.

وأضاف: نعتمد على الكوادر السعودية، ونؤمن بكفاءتهم وتميزهم ودورهم الفعّال في تحقيق التطلعات.

وأردف الرئيس التنفيذي: نشكر الدور المهمّ الذي تقوده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاعتماد وتنظيم بيئة تطبيقات التوصيل، والدعم الذي حظينا به قبيل إطلاق التطبيق، والذي ينبع من توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع وتمكين أبناء وبنات هذا الوطن".

جدير بالذكر أن تطبيق "زاهب" يسعى، في مرحلته القادمة، ليواكب التقنيات الحديثة ليكون أحد أفضل التطبيقات اللوجستية في المملكة، وتوفير تجربة سهلة للعميل من حيث التسوق والدفع الإلكتروني؛ لتوفير الوقت والجهد.

ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي لأجهزة الأندرويد والـ ios

https://appurl.io/IrIWrreDB

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:52 PM

تطبيق "زاهب" للتوصيل يُطلق مرحلته الثانية.. تعرّف على مميزاته

"آل حلل" لـ"سبق": نعتمد على الكوادر السعودية.. ونؤمن بكفاءتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق تطبيق "زاهب" للتوصيل المرحلة التشغيلية الثانية بحُلة جديدة؛ سعياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويعمل "زاهب" الآن، بالشراكة مع العديد من المطاعم والمتاجر؛ ليوفر تجربة سهلة للمستخدمين، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ كفحص درجة حرارة العاملين في التطبيق ولبس القفازات والكمامات وتعقيم الطلبات التي يتم توصيلها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"زاهب" محمد آل حلل: انطلاقة "زاهب" الحالية تأتي لتلبية احتياجات عملائنا، ونسعى حتى نكون ضمن المنصات الأكثر تميّزاً لتوصيل الطلبات من المتاجر والمطاعم على مستوى المملكة.

وأضاف: نعتمد على الكوادر السعودية، ونؤمن بكفاءتهم وتميزهم ودورهم الفعّال في تحقيق التطلعات.

وأردف الرئيس التنفيذي: نشكر الدور المهمّ الذي تقوده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاعتماد وتنظيم بيئة تطبيقات التوصيل، والدعم الذي حظينا به قبيل إطلاق التطبيق، والذي ينبع من توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع وتمكين أبناء وبنات هذا الوطن".

جدير بالذكر أن تطبيق "زاهب" يسعى، في مرحلته القادمة، ليواكب التقنيات الحديثة ليكون أحد أفضل التطبيقات اللوجستية في المملكة، وتوفير تجربة سهلة للعميل من حيث التسوق والدفع الإلكتروني؛ لتوفير الوقت والجهد.

ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي لأجهزة الأندرويد والـ ios

https://appurl.io/IrIWrreDB

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