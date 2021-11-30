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"الطيران المدني": غدًا يسري رفع تعليق القدوم المباشر للمملكة من 6 دول

شددت على الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن ست دول معلق القدوم منها، هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وشدَّدت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم الآتية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ(72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيُّد بأخذ المسحة الطبية في اليومَيْن الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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"الطيران المدني": غدًا يسري رفع تعليق القدوم المباشر للمملكة من 6 دول
سبق

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن ست دول معلق القدوم منها، هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وشدَّدت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم الآتية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ(72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيُّد بأخذ المسحة الطبية في اليومَيْن الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:22 PM

"الطيران المدني": غدًا يسري رفع تعليق القدوم المباشر للمملكة من 6 دول

شددت على الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن ست دول معلق القدوم منها، هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وشدَّدت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم الآتية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ(72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيُّد بأخذ المسحة الطبية في اليومَيْن الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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