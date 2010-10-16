"مجلس القضاء" اللبناني يجتمع مع قاضي ميناء بيروت الثلاثاء

في ظل التقدم الضئيل المحرز في القضية

يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان الثلاثاء المقبل، مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار؛ للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ؛ بحسب ما ذكره تلفزيون "إل.بي.سي" اللبناني، اليوم (السبت) على "تويتر".

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد القاضي "البيطار" ومقاومة من فصائل لبنانية.