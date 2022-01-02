محافظ الكامل يرعى حملة لنثر البذور بـ"حرة الشرع" لتنمية الغطاء النباتي بالمحافظة

فرع البيئة والبلدية وقعا مذكرة تفاهم لدعم مبادرة السعودية الخضراء وفق رؤية 2030

نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة حملة لنثر البذور بمركز حرة الشرع التابع لمحافظة الكامل، وذلك في إطار جهود مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل برعاية محافظ الكامل طراد بن فهد الشريف، وبمشاركة رئيس مركز الحرة علي الغامدي وبلدية محافظة الكامل ومكتب التعليم بالمحافظة وعدد من المتطوعين.

وتفصيلاً، ‏وقع المهندس فهمي بن سليمان الغانمي رئيس بلدية محافظة الكامل ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ناجم رضوان السلمي مذكرة تفاهم لدعم مبادرة السعودية الخضراء لتنمية الغطاء النباتي بالمحافظة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية.