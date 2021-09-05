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الأسبوع في 12 صورة: رحيل آخر جنود الأمريكان.. و"البقرة الطائرة" تعبر جبال سويسرا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فيما كانت الفيضانات والأعاصير تضرب الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها، كان آخر جنود الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على متن مروحية تقله إلى وطنه. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ما زالت حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا تقضي على الأخضر واليابس



2- جهنم الحمراء.. النار تلتهم أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا مع اشتداد حرائق الغابات



3- الأبخرة السامة تتصاعد إثر ثوران جديد لبركان جبل إتنا في إيطاليا



4- أحد طرق نيويورك يتحول إلى بحر بعد فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة إثر إعصار إيدا



5- نهر شيلكيل يكاد يتجاوز الجسر في فيلادليفيا في أعقاب أمطار وفيضانات إعصار إيدا



6- زورق بحري يدمر جسرًا يربط منطقتين في ولاية لويزيانا بعد جنوحه متأثرًا بإعصار إيدا



7- أصبحت القوارب وسيلة المواصلات الرسمية على طرق لويزيانا السريعة بعد أن اجتاحت الفيضانات المنطقة



8- مقاتلو طالبان يستولون على مروحية القوات الجوية الأفغانية.. يبدو كما لو كانوا يبحثون عن كتيب لكيفية تشغيلها!



9- مقاتلو طالبان على متن مدرعة "هامفي" الأمريكية في مسيرة للاحتفال بالانسحاب الأمريكي



10- أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.. رحيل الجندي الأخير من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان



11- بقرة تتدلى بحبل من مروحية أثناء نقلها عبر جبال سويسرا لتلقي الرعاية الطبية



12- الثلوج تغطي قمم مرتفعات سيرس بجنوب إفريقيا وتقف شاهدة على روعة حقول الكانولا الصفراء





الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 12 صورة: رحيل آخر جنود الأمريكان.. و"البقرة الطائرة" تعبر جبال سويسرا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فيما كانت الفيضانات والأعاصير تضرب الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها، كان آخر جنود الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على متن مروحية تقله إلى وطنه. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ما زالت حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا تقضي على الأخضر واليابس



2- جهنم الحمراء.. النار تلتهم أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا مع اشتداد حرائق الغابات



3- الأبخرة السامة تتصاعد إثر ثوران جديد لبركان جبل إتنا في إيطاليا



4- أحد طرق نيويورك يتحول إلى بحر بعد فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة إثر إعصار إيدا



5- نهر شيلكيل يكاد يتجاوز الجسر في فيلادليفيا في أعقاب أمطار وفيضانات إعصار إيدا



6- زورق بحري يدمر جسرًا يربط منطقتين في ولاية لويزيانا بعد جنوحه متأثرًا بإعصار إيدا



7- أصبحت القوارب وسيلة المواصلات الرسمية على طرق لويزيانا السريعة بعد أن اجتاحت الفيضانات المنطقة



8- مقاتلو طالبان يستولون على مروحية القوات الجوية الأفغانية.. يبدو كما لو كانوا يبحثون عن كتيب لكيفية تشغيلها!



9- مقاتلو طالبان على متن مدرعة "هامفي" الأمريكية في مسيرة للاحتفال بالانسحاب الأمريكي



10- أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.. رحيل الجندي الأخير من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان



11- بقرة تتدلى بحبل من مروحية أثناء نقلها عبر جبال سويسرا لتلقي الرعاية الطبية



12- الثلوج تغطي قمم مرتفعات سيرس بجنوب إفريقيا وتقف شاهدة على روعة حقول الكانولا الصفراء





05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:58 AM

الأسبوع في 12 صورة: رحيل آخر جنود الأمريكان.. و"البقرة الطائرة" تعبر جبال سويسرا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
12,582

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فيما كانت الفيضانات والأعاصير تضرب الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها، كان آخر جنود الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على متن مروحية تقله إلى وطنه. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ما زالت حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا تقضي على الأخضر واليابس



2- جهنم الحمراء.. النار تلتهم أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا مع اشتداد حرائق الغابات



3- الأبخرة السامة تتصاعد إثر ثوران جديد لبركان جبل إتنا في إيطاليا



4- أحد طرق نيويورك يتحول إلى بحر بعد فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة إثر إعصار إيدا



5- نهر شيلكيل يكاد يتجاوز الجسر في فيلادليفيا في أعقاب أمطار وفيضانات إعصار إيدا



6- زورق بحري يدمر جسرًا يربط منطقتين في ولاية لويزيانا بعد جنوحه متأثرًا بإعصار إيدا



7- أصبحت القوارب وسيلة المواصلات الرسمية على طرق لويزيانا السريعة بعد أن اجتاحت الفيضانات المنطقة



8- مقاتلو طالبان يستولون على مروحية القوات الجوية الأفغانية.. يبدو كما لو كانوا يبحثون عن كتيب لكيفية تشغيلها!



9- مقاتلو طالبان على متن مدرعة "هامفي" الأمريكية في مسيرة للاحتفال بالانسحاب الأمريكي



10- أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.. رحيل الجندي الأخير من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان



11- بقرة تتدلى بحبل من مروحية أثناء نقلها عبر جبال سويسرا لتلقي الرعاية الطبية



12- الثلوج تغطي قمم مرتفعات سيرس بجنوب إفريقيا وتقف شاهدة على روعة حقول الكانولا الصفراء





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