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"الغانمي" النائب الجديد لوزير العمل.. 23 عامًا من الخبرات في المنظمات المحلية والدولية

يحمل الماجستير في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر

رفع ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

وعبر "الغانمي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.

وحصل "الغانمي" على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود (2000 – 2004)، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1997 - 1999)،

ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1994 – 1989).

وللغانمي 23 عاماً من الخبرة في العديد من المنظمات الدولية والمحلية وفي العديد من الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران، ساعدت في اكتساب مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الأعمال بسرعة، وتركيز قوي على الإنجاز، وبناء فريق عمل متميز، وتطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحوّل، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة، حيث تم إكمال دراسة درجتي ماجستير في كلٍ من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي مع البقاء على رأس العمل في نفس الفترة.

كما عمل "الغانمي" في البنك السعودي البريطاني، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل من العام 2006، والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الأمريكية (كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير) وشركة "زينيل" من (2004 إلى 2006)، ومدير تكامل الخدمات الإلكترونية بشركة الاتصالات السعودية من (2003 إلى 2004) وكبير التنفيذيين لمشاريع شركة سيرنر(2001 – 2003).

كما عمل "الغانمي" مديراً للشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية (1998 -2001)، ومهندس نظم في "لوسنت تكنولوجيز" (1996 -1998) والمالك والمدير لـ(jeppesen Sanderson) وهي شركة مملوكة لشركة Boeing.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغانمي" النائب الجديد لوزير العمل.. 23 عامًا من الخبرات في المنظمات المحلية والدولية
سبق

رفع ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

وعبر "الغانمي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.

وحصل "الغانمي" على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود (2000 – 2004)، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1997 - 1999)،

ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1994 – 1989).

وللغانمي 23 عاماً من الخبرة في العديد من المنظمات الدولية والمحلية وفي العديد من الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران، ساعدت في اكتساب مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الأعمال بسرعة، وتركيز قوي على الإنجاز، وبناء فريق عمل متميز، وتطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحوّل، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة، حيث تم إكمال دراسة درجتي ماجستير في كلٍ من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي مع البقاء على رأس العمل في نفس الفترة.

كما عمل "الغانمي" في البنك السعودي البريطاني، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل من العام 2006، والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الأمريكية (كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير) وشركة "زينيل" من (2004 إلى 2006)، ومدير تكامل الخدمات الإلكترونية بشركة الاتصالات السعودية من (2003 إلى 2004) وكبير التنفيذيين لمشاريع شركة سيرنر(2001 – 2003).

كما عمل "الغانمي" مديراً للشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية (1998 -2001)، ومهندس نظم في "لوسنت تكنولوجيز" (1996 -1998) والمالك والمدير لـ(jeppesen Sanderson) وهي شركة مملوكة لشركة Boeing.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
11:41 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:07 AM

"الغانمي" النائب الجديد لوزير العمل.. 23 عامًا من الخبرات في المنظمات المحلية والدولية

يحمل الماجستير في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,066

رفع ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

وعبر "الغانمي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.

وحصل "الغانمي" على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود (2000 – 2004)، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1997 - 1999)،

ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود (1994 – 1989).

وللغانمي 23 عاماً من الخبرة في العديد من المنظمات الدولية والمحلية وفي العديد من الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران، ساعدت في اكتساب مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الأعمال بسرعة، وتركيز قوي على الإنجاز، وبناء فريق عمل متميز، وتطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحوّل، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة، حيث تم إكمال دراسة درجتي ماجستير في كلٍ من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي مع البقاء على رأس العمل في نفس الفترة.

كما عمل "الغانمي" في البنك السعودي البريطاني، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل من العام 2006، والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الأمريكية (كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير) وشركة "زينيل" من (2004 إلى 2006)، ومدير تكامل الخدمات الإلكترونية بشركة الاتصالات السعودية من (2003 إلى 2004) وكبير التنفيذيين لمشاريع شركة سيرنر(2001 – 2003).

كما عمل "الغانمي" مديراً للشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية (1998 -2001)، ومهندس نظم في "لوسنت تكنولوجيز" (1996 -1998) والمالك والمدير لـ(jeppesen Sanderson) وهي شركة مملوكة لشركة Boeing.

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