النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في ضحايا حريق اندلع بمصنع بالخرطوم

دعا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في ضحايا حريق اندلع بمصنع بالخرطوم
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
11:44 PM

الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في ضحايا حريق اندلع بمصنع بالخرطوم

دعا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
837

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,578
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,901
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,235
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,637

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة