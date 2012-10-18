الحكومة السودانية تُشكِّل خلية أزمة لمعالجة الخلافات بين شركاء المرحلة الانتقالية

شدَّدت على أهمية نأي الأطراف عن التصعيد

قرَّرت الحكومة السودانية في اجتماعها الطارئ اليوم الاثنين تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية، تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي.

وأكدت الحكومة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.

وشدَّدت على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.

من ناحيته، كشف رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن عقده لقاءات خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة.

ولفت إلى أن توقُّف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة يشكل خطورة على مستقبل السودان.