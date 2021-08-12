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خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجّل 486 إصابة جديدة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 98.1%

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و172 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 11 مصابًا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المركّزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا؛ بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجّل 486 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و172 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 11 مصابًا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المركّزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا؛ بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:45 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:09 PM

خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجّل 486 إصابة جديدة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 98.1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و172 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 11 مصابًا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المركّزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا؛ بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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