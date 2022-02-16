"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.