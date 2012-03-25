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مدني مكة يكافح حريقًا اندلع في أحد المنازل

انتقل إلى أحواش مجاورة بشرائع المجاهدين

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مكافحة حريق اندلع في منزل بحي شرائع المجاهدين، فيما انتقل الحريق إلى أحواش ومنطقة مليئة بالأشجار، ولا زالت فرق الدفاع المدني في الموقع للحيلولة دون انتشاره، فيما لم تسجل أي إصابات تذكر حتى الآن.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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مدني مكة يكافح حريقًا اندلع في أحد المنازل
سبق

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مكافحة حريق اندلع في منزل بحي شرائع المجاهدين، فيما انتقل الحريق إلى أحواش ومنطقة مليئة بالأشجار، ولا زالت فرق الدفاع المدني في الموقع للحيلولة دون انتشاره، فيما لم تسجل أي إصابات تذكر حتى الآن.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:08 PM

مدني مكة يكافح حريقًا اندلع في أحد المنازل

انتقل إلى أحواش مجاورة بشرائع المجاهدين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,340

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مكافحة حريق اندلع في منزل بحي شرائع المجاهدين، فيما انتقل الحريق إلى أحواش ومنطقة مليئة بالأشجار، ولا زالت فرق الدفاع المدني في الموقع للحيلولة دون انتشاره، فيما لم تسجل أي إصابات تذكر حتى الآن.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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