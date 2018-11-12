النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

صحيفة "برتغالية" : رغم الشائعات .. "خيسوس" يقدم عملاً مثاليًا في الدوري "السعودي"

امتدحت الصحف البرتغالية المختلفة ، العمل الذي يقدمه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

صحيفة "noticiasaominuto" قالت إنه وعلى الرغم من الشائعات التي طاردت المدرب حول رحيله المحتمل عن فريقه السعودي والعودة لبنفيكا مرة أخرى إلا أن المدرب ألقى كل ذلك وراء ظهره ونجح في مهمته الجديدة مع الزعيم.

وقالت الصحيفة: "خيسوس حقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن .. قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا".

وتابعت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برتغالية" : رغم الشائعات .. "خيسوس" يقدم عملاً مثاليًا في الدوري "السعودي"
سبق

امتدحت الصحف البرتغالية المختلفة ، العمل الذي يقدمه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

صحيفة "noticiasaominuto" قالت إنه وعلى الرغم من الشائعات التي طاردت المدرب حول رحيله المحتمل عن فريقه السعودي والعودة لبنفيكا مرة أخرى إلا أن المدرب ألقى كل ذلك وراء ظهره ونجح في مهمته الجديدة مع الزعيم.

وقالت الصحيفة: "خيسوس حقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن .. قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا".

وتابعت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:15 PM

صحيفة "برتغالية" : رغم الشائعات .. "خيسوس" يقدم عملاً مثاليًا في الدوري "السعودي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
1,619

امتدحت الصحف البرتغالية المختلفة ، العمل الذي يقدمه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

صحيفة "noticiasaominuto" قالت إنه وعلى الرغم من الشائعات التي طاردت المدرب حول رحيله المحتمل عن فريقه السعودي والعودة لبنفيكا مرة أخرى إلا أن المدرب ألقى كل ذلك وراء ظهره ونجح في مهمته الجديدة مع الزعيم.

وقالت الصحيفة: "خيسوس حقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن .. قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا".

وتابعت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,736
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,233
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,340

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة