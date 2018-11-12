صحيفة "برتغالية" : رغم الشائعات .. "خيسوس" يقدم عملاً مثاليًا في الدوري "السعودي"

امتدحت الصحف البرتغالية المختلفة ، العمل الذي يقدمه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

صحيفة "noticiasaominuto" قالت إنه وعلى الرغم من الشائعات التي طاردت المدرب حول رحيله المحتمل عن فريقه السعودي والعودة لبنفيكا مرة أخرى إلا أن المدرب ألقى كل ذلك وراء ظهره ونجح في مهمته الجديدة مع الزعيم.

وقالت الصحيفة: "خيسوس حقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن .. قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا".

وتابعت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .

