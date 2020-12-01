تونس تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة

سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.
سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.
سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.
سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.