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بعد انقطاع عامَين.. 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يلتزمون مقاعدهم الدراسية

وسط استعدادات مكثفة من مختلف إدارات التعليم في المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عاد اليوم 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع عامَين بسبب الجائحة.

وكانت قد وجهت وزارة التعليم الإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم، خاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية، وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.

بدورها، نفّذت إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشتملةً على 22 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً؛ موجّهاً إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولاً إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

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بعد انقطاع عامَين.. 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يلتزمون مقاعدهم الدراسية
سبق

عاد اليوم 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع عامَين بسبب الجائحة.

وكانت قد وجهت وزارة التعليم الإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم، خاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية، وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.

بدورها، نفّذت إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشتملةً على 22 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً؛ موجّهاً إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولاً إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:41 AM

بعد انقطاع عامَين.. 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يلتزمون مقاعدهم الدراسية

وسط استعدادات مكثفة من مختلف إدارات التعليم في المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد اليوم 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع عامَين بسبب الجائحة.

وكانت قد وجهت وزارة التعليم الإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم، خاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية، وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.

بدورها، نفّذت إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشتملةً على 22 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً؛ موجّهاً إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولاً إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,819
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,876
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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