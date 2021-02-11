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"تقني الرياض" يعقد اللقاء الثاني للمتدربين والمتدربات

شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، لقاءها الثاني لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية التابعة لها بمنطقة الرياض.

حضر اللقاء متدربو ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها، ومتدربو المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الرقمية للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث اللقاء -وفق "المقبل"- على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال عروض توعوية تدعو إلى هذا الأمر لتجنب الإصابة بفيروس (كوفيد 19)؛ الأمر الذي يمنع انتشاره.

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني الرياض" يعقد اللقاء الثاني للمتدربين والمتدربات
سبق

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، لقاءها الثاني لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية التابعة لها بمنطقة الرياض.

حضر اللقاء متدربو ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها، ومتدربو المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الرقمية للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث اللقاء -وفق "المقبل"- على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال عروض توعوية تدعو إلى هذا الأمر لتجنب الإصابة بفيروس (كوفيد 19)؛ الأمر الذي يمنع انتشاره.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:35 PM

"تقني الرياض" يعقد اللقاء الثاني للمتدربين والمتدربات

شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، لقاءها الثاني لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية التابعة لها بمنطقة الرياض.

حضر اللقاء متدربو ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها، ومتدربو المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الرقمية للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث اللقاء -وفق "المقبل"- على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال عروض توعوية تدعو إلى هذا الأمر لتجنب الإصابة بفيروس (كوفيد 19)؛ الأمر الذي يمنع انتشاره.

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