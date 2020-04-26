فيديو مروع.. لحظة تحطم مروحية على متنها 8 أشخاص

تحطم ذيلها ثم تمزقت مروحة الطيران

قام شاهد عيان بالتقاط شريط فيديو مروع للحظة تحطم مروحية من طراز "مي-26" في منطقة يامالو- نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

ويُظهر مقطع الفيديو، المروحية وهي تعود للهبوط الاضطراري عقب إقلاعها وسط عاصفة رياح قوية، وما إن تلمس المروحية الأرضَ حتى يتحطم ذيلها، ثم تبدأ مروحة الطيران في التمزق والانهيار.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية: قالت إدارة تحقيق منطقة أورال: إن المروحية كانت تعاني من اهتزاز في المحرك الأيمن.

ولم تتمكن الطائرة من الوصول إلى المنصة بمقدار 20 مترًا؛ في حين لامس ذيل المروحية الثلج ثم سقطت على الجانب الأيمن".

وكانت المروحية متجهة إلى حقل غاز في إقليم كراسنويارسك. ويمكن أن تكون الرياح القوية هي السبب الرئيسي للكارثة، وكان على الطيار القيام بهبوط اضطراري بعد دخول الطائرة الهليكوبتر في تيار الدوامات.

وكان ثمانية أشخاص على متن المروحية من بينهم أربعة من أفراد الطاقم، وبحسب البيانات الأولية فقد أصيب ستة أشخاص في الحادث.