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فيصل بن نواف يبحث مع رئيس "الطيران المدني" تسريع وتيرة مطار الجوف

المشروع سيسهم في تعزيز النقل والحراك التنموي والاقتصادي والسياحي

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على تقريرٍ مفصّل عن سير العمل في مشروع مطار الجوف الدولي الذي يجري العمل فيه وأبرز التحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ والوفد المرافق له، حيث استعرض معه مراحل العمل في المطار، والاستماع إلى أبرز التحديات وبحث الخطوات اللازمة لتذليل المعوقات.

وأكّد أمير منطقة الجوف، تذليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل في هذا المشروع المهم، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الطيران المدني، أن مشروع مطار الجوف يحظى باهتمام ومتابعة من قِبل الهيئة وشركة مطارات القابضة لإنجازه، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف، على متابعته الحثيثة للمشروع وتوجيهه الكريم بتذليل العقبات كافة التي تعترض سير العمل فيه.

يُذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد من أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من أمير الجوف، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز نشاط النقل والحراك والتنموي والاقتصادي والسياحي في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان؛ ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد؛ والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وعديد من المسؤولين في الشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن نواف يبحث مع رئيس "الطيران المدني" تسريع وتيرة مطار الجوف
سبق

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على تقريرٍ مفصّل عن سير العمل في مشروع مطار الجوف الدولي الذي يجري العمل فيه وأبرز التحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ والوفد المرافق له، حيث استعرض معه مراحل العمل في المطار، والاستماع إلى أبرز التحديات وبحث الخطوات اللازمة لتذليل المعوقات.

وأكّد أمير منطقة الجوف، تذليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل في هذا المشروع المهم، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الطيران المدني، أن مشروع مطار الجوف يحظى باهتمام ومتابعة من قِبل الهيئة وشركة مطارات القابضة لإنجازه، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف، على متابعته الحثيثة للمشروع وتوجيهه الكريم بتذليل العقبات كافة التي تعترض سير العمل فيه.

يُذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد من أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من أمير الجوف، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز نشاط النقل والحراك والتنموي والاقتصادي والسياحي في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان؛ ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد؛ والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وعديد من المسؤولين في الشركة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:20 PM

فيصل بن نواف يبحث مع رئيس "الطيران المدني" تسريع وتيرة مطار الجوف

المشروع سيسهم في تعزيز النقل والحراك التنموي والاقتصادي والسياحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على تقريرٍ مفصّل عن سير العمل في مشروع مطار الجوف الدولي الذي يجري العمل فيه وأبرز التحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ والوفد المرافق له، حيث استعرض معه مراحل العمل في المطار، والاستماع إلى أبرز التحديات وبحث الخطوات اللازمة لتذليل المعوقات.

وأكّد أمير منطقة الجوف، تذليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل في هذا المشروع المهم، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الطيران المدني، أن مشروع مطار الجوف يحظى باهتمام ومتابعة من قِبل الهيئة وشركة مطارات القابضة لإنجازه، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف، على متابعته الحثيثة للمشروع وتوجيهه الكريم بتذليل العقبات كافة التي تعترض سير العمل فيه.

يُذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد من أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من أمير الجوف، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز نشاط النقل والحراك والتنموي والاقتصادي والسياحي في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان؛ ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد؛ والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وعديد من المسؤولين في الشركة.

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