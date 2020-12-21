"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عاد النصر لسكة الانتصارات عبر بوابة الباطن بعد انتهاء اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، بهدفين لهدف، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولة لاعب النصر سامي النجعي عند الدقيقة الخامسة التي ضاعت، ومثلها كرة عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 35.

في المقابل اكتفى الباطن باللعب عن طريق الكرات المرتدة عن طريق يوسف الجبلي وزميله "فابيو".

وفي الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء سلطان الحربي، هدف النصر للبديل خالد الغنام عند الدقيقة 59، بعد العودة لتقنية VAR.

وخسر النصر عند الدقيقة 68 خدمات "حمدالله"، حيث خرج بداعي الإصابة، وعند الدقيقة 72 تألق حارس الباطن "مارتن" في إبعاد كرة نصراوية من "مادو" على دفعتين.

وفي الدقيقة 85 أحرز خالد الغنام هدف النصر الأول برأسية رائعة، مستغلاً خطأ دفاع الباطن في تشتيت الكرة عن منطقة الخطر وتقدم الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز نور الدين أمرابط، هدف النصر الثاني من ركلة جزاء لصالح عبدالفتاح عسيري.

وعند الدقيقة 94 قلص "فابيو" النتيجة لفريقه برأسية رائعة داخل شباك حارس النصر "جونز".

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، والباطن في المركز السابع برصيد 11 نقطة.