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الملك يبحث أعمال "العشرين" وجهود التغلب على آثار الجائحة في اتصال هاتفي مع "بوتين"

الرئيس الروسي عبّر عن سعادته بالتعاون وأشار إلى التواصل الجاري حول لقاح فيروس كورونا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الروسي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً -حفظه الله- على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يبحث أعمال "العشرين" وجهود التغلب على آثار الجائحة في اتصال هاتفي مع "بوتين"
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الروسي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً -حفظه الله- على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:45 PM

الملك يبحث أعمال "العشرين" وجهود التغلب على آثار الجائحة في اتصال هاتفي مع "بوتين"

الرئيس الروسي عبّر عن سعادته بالتعاون وأشار إلى التواصل الجاري حول لقاح فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الروسي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً -حفظه الله- على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

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