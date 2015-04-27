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"هلال الباحة" يرفع جاهزيته إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها بالمنطقة

الغامدي ناشد الجميع بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة، الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات الجوية.

وتفصيلًا: أكد استقبال البلاغات عبر غرفة عمليات (997) أو من خلال تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله، كما وجه رسالة عبر الجهاز اللاسلكي بتلبية أي نداء، وأيضًا أخذ الحيطة والحذر أثناء الانتقال للبلاغات الواردة.

وفي هذا الصدد ناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق أو الابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: إنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

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"هلال الباحة" يرفع جاهزيته إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها بالمنطقة
سبق

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة، الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات الجوية.

وتفصيلًا: أكد استقبال البلاغات عبر غرفة عمليات (997) أو من خلال تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله، كما وجه رسالة عبر الجهاز اللاسلكي بتلبية أي نداء، وأيضًا أخذ الحيطة والحذر أثناء الانتقال للبلاغات الواردة.

وفي هذا الصدد ناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق أو الابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: إنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:42 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:06 PM

"هلال الباحة" يرفع جاهزيته إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها بالمنطقة

الغامدي ناشد الجميع بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة، الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات الجوية.

وتفصيلًا: أكد استقبال البلاغات عبر غرفة عمليات (997) أو من خلال تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله، كما وجه رسالة عبر الجهاز اللاسلكي بتلبية أي نداء، وأيضًا أخذ الحيطة والحذر أثناء الانتقال للبلاغات الواردة.

وفي هذا الصدد ناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق أو الابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: إنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

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