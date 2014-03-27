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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 5 وفيات و2.304 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2428 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة.

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الإمارات: 5 وفيات و2.304 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2428 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
02:18 PM

الإمارات: 5 وفيات و2.304 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2428 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة.

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