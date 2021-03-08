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في شهر مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري 200 عملية قلبية

أجرى 130 عملية قسطرة تشخيصية و62 لتوسعة شرايين تاجية بالبالون

‬أجرى قسم القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 200 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، وذلك خلال فبراير الماضي.

وأوضحت صحة جازان أن القسم أجرى 130 عملية قسطرة تشخيصية، و62 عملية قسطرة لتوسعة شرايين تاجية بالبالون، وتركيب دعامات. كما تم إجراء عملية قسطرة واحدة لتوسعة صمامات قلبية بالبالون، وعملية واحدة لقفل ثقوب بين جدارية ما بين الأذينين والبطينين للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى خمس عمليات قسطرة أخرى.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى العام الماضي 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

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في شهر مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري 200 عملية قلبية
سبق

‬أجرى قسم القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 200 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، وذلك خلال فبراير الماضي.

وأوضحت صحة جازان أن القسم أجرى 130 عملية قسطرة تشخيصية، و62 عملية قسطرة لتوسعة شرايين تاجية بالبالون، وتركيب دعامات. كما تم إجراء عملية قسطرة واحدة لتوسعة صمامات قلبية بالبالون، وعملية واحدة لقفل ثقوب بين جدارية ما بين الأذينين والبطينين للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى خمس عمليات قسطرة أخرى.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى العام الماضي 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:53 PM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:11 PM

في شهر مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري 200 عملية قلبية

أجرى 130 عملية قسطرة تشخيصية و62 لتوسعة شرايين تاجية بالبالون

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قاسم الخبراني - جازان
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‬أجرى قسم القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 200 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، وذلك خلال فبراير الماضي.

وأوضحت صحة جازان أن القسم أجرى 130 عملية قسطرة تشخيصية، و62 عملية قسطرة لتوسعة شرايين تاجية بالبالون، وتركيب دعامات. كما تم إجراء عملية قسطرة واحدة لتوسعة صمامات قلبية بالبالون، وعملية واحدة لقفل ثقوب بين جدارية ما بين الأذينين والبطينين للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى خمس عمليات قسطرة أخرى.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى العام الماضي 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

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