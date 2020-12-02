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"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في المملكة آخر 24 ساعة.. 47337 فحصاً مخبرياً جديداً و249 إصابة

"الصحة": شفاء 337 حالة جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 347513 حالة

كشف تقرير الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن الـ249 إصابة التي أعلن عنها اليوم جاءت عقب إجراء (47337) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل (249) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (357872) حالة، من بينها (4440) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (632) حالة حرجة، كما تم تسجيل (337) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (347513) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5919) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

احصائية 17 ربيع الثاني.pdf فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا في المملكة آخر 24 ساعة.. 47337 فحصاً مخبرياً جديداً و249 إصابة
سبق

كشف تقرير الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن الـ249 إصابة التي أعلن عنها اليوم جاءت عقب إجراء (47337) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل (249) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (357872) حالة، من بينها (4440) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (632) حالة حرجة، كما تم تسجيل (337) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (347513) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5919) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
04:05 PM

كورونا في المملكة آخر 24 ساعة.. 47337 فحصاً مخبرياً جديداً و249 إصابة

"الصحة": شفاء 337 حالة جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 347513 حالة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشف تقرير الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن الـ249 إصابة التي أعلن عنها اليوم جاءت عقب إجراء (47337) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل (249) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (357872) حالة، من بينها (4440) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (632) حالة حرجة، كما تم تسجيل (337) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (347513) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5919) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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