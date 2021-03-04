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إيران ترضخ لطلب "الطاقة الذرية" بالانخراط في جهود إثبات الثقة

عقد اجتماع فني بين الطرفين مطلع أبريل

أفاد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، بأن إيران قبلت بمبادرة الانخراط في جهود مكثفة، لمحاولة تبديد قلق الوكالة تجاه قضايا عدة.

واعتبر "غروسي" أن "هذا التطور مشجع"، لكن لا علاقة له بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيعقد اجتماع فني مع إيران بداية أبريل المقبل.

وأعرب مدير الوكالة عن أمله في أن يعقب هذا الاجتماع عملية فنية أو سياسية.

مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران ترضخ لطلب "الطاقة الذرية" بالانخراط في جهود إثبات الثقة
سبق

أفاد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، بأن إيران قبلت بمبادرة الانخراط في جهود مكثفة، لمحاولة تبديد قلق الوكالة تجاه قضايا عدة.

واعتبر "غروسي" أن "هذا التطور مشجع"، لكن لا علاقة له بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيعقد اجتماع فني مع إيران بداية أبريل المقبل.

وأعرب مدير الوكالة عن أمله في أن يعقب هذا الاجتماع عملية فنية أو سياسية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:43 PM

إيران ترضخ لطلب "الطاقة الذرية" بالانخراط في جهود إثبات الثقة

عقد اجتماع فني بين الطرفين مطلع أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، بأن إيران قبلت بمبادرة الانخراط في جهود مكثفة، لمحاولة تبديد قلق الوكالة تجاه قضايا عدة.

واعتبر "غروسي" أن "هذا التطور مشجع"، لكن لا علاقة له بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيعقد اجتماع فني مع إيران بداية أبريل المقبل.

وأعرب مدير الوكالة عن أمله في أن يعقب هذا الاجتماع عملية فنية أو سياسية.

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