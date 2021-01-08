النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟

تصدّر رجل الأعمال إيلون ماسك؛ قائمة أغنياء العالم، بعد أن بلغت قيمة ثروته 185 مليار دولار.

وصار "ماسك"؛ أغنى رجل في العالم، وانتزع المرتبة الأولى من مؤسّس موقع أمازون جيف بيزوس؛ الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" وصل إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بعد ارتفاع قيمة أسهم "تسلا"، الخميس، طبقاً لـ "بي بي سي".

شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً هذا العام، فقد بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى، الأربعاء، وهو ما يجعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات: تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي إم وفورد.

إيلون ماسك؛ علّق على تويتر ردّاً على أحد المستخدمين بعد نشره الخبر، قائلاً: "يا للغرابة".

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، أعاد نشر تغريدة قديمة ثبّتها في أعلى صفحته قال فيها: "نحو نصف أموالي مخصّصة للمساعدة على حل المشكلات على الأرض، والنصف لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ، لضمان استمرار الحياة (من جميع الكائنات)، في حال ضرب نيزك كوكب الأرض.. أو حدوث الحرب العالمية الثالثة".

وشهدت ثروة جيف بيزوس؛ ارتفاعاً العام الماضي، بعد أن زاد طلب التسوّق الإلكتروني عبر متاجر أمازون بسبب جائحة كورونا.. لكنّ بيزوس؛ أعطى أربعة في المئة من حصته في الأعمال إلى زوجته السابقة ماكينزي سكوت؛ بعد انفصالهما؛ ما ساعد إيلون ماسك؛ على التقدم إلى المرتبة الأولى.

رجل الأعمال إيلون ماسك

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟
سبق

تصدّر رجل الأعمال إيلون ماسك؛ قائمة أغنياء العالم، بعد أن بلغت قيمة ثروته 185 مليار دولار.

وصار "ماسك"؛ أغنى رجل في العالم، وانتزع المرتبة الأولى من مؤسّس موقع أمازون جيف بيزوس؛ الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" وصل إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بعد ارتفاع قيمة أسهم "تسلا"، الخميس، طبقاً لـ "بي بي سي".

شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً هذا العام، فقد بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى، الأربعاء، وهو ما يجعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات: تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي إم وفورد.

إيلون ماسك؛ علّق على تويتر ردّاً على أحد المستخدمين بعد نشره الخبر، قائلاً: "يا للغرابة".

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، أعاد نشر تغريدة قديمة ثبّتها في أعلى صفحته قال فيها: "نحو نصف أموالي مخصّصة للمساعدة على حل المشكلات على الأرض، والنصف لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ، لضمان استمرار الحياة (من جميع الكائنات)، في حال ضرب نيزك كوكب الأرض.. أو حدوث الحرب العالمية الثالثة".

وشهدت ثروة جيف بيزوس؛ ارتفاعاً العام الماضي، بعد أن زاد طلب التسوّق الإلكتروني عبر متاجر أمازون بسبب جائحة كورونا.. لكنّ بيزوس؛ أعطى أربعة في المئة من حصته في الأعمال إلى زوجته السابقة ماكينزي سكوت؛ بعد انفصالهما؛ ما ساعد إيلون ماسك؛ على التقدم إلى المرتبة الأولى.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:41 PM

تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,331

تصدّر رجل الأعمال إيلون ماسك؛ قائمة أغنياء العالم، بعد أن بلغت قيمة ثروته 185 مليار دولار.

وصار "ماسك"؛ أغنى رجل في العالم، وانتزع المرتبة الأولى من مؤسّس موقع أمازون جيف بيزوس؛ الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" وصل إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بعد ارتفاع قيمة أسهم "تسلا"، الخميس، طبقاً لـ "بي بي سي".

شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً هذا العام، فقد بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى، الأربعاء، وهو ما يجعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات: تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي إم وفورد.

إيلون ماسك؛ علّق على تويتر ردّاً على أحد المستخدمين بعد نشره الخبر، قائلاً: "يا للغرابة".

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، أعاد نشر تغريدة قديمة ثبّتها في أعلى صفحته قال فيها: "نحو نصف أموالي مخصّصة للمساعدة على حل المشكلات على الأرض، والنصف لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ، لضمان استمرار الحياة (من جميع الكائنات)، في حال ضرب نيزك كوكب الأرض.. أو حدوث الحرب العالمية الثالثة".

وشهدت ثروة جيف بيزوس؛ ارتفاعاً العام الماضي، بعد أن زاد طلب التسوّق الإلكتروني عبر متاجر أمازون بسبب جائحة كورونا.. لكنّ بيزوس؛ أعطى أربعة في المئة من حصته في الأعمال إلى زوجته السابقة ماكينزي سكوت؛ بعد انفصالهما؛ ما ساعد إيلون ماسك؛ على التقدم إلى المرتبة الأولى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,942
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة