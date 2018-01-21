أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرًا.
"التحالف": تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة
تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية للانقلابيين تجاوزت 90 عنصرًا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرًا.
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"التحالف": تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-21
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة.
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
04:15 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
05:07 PM
"التحالف": تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة
تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية للانقلابيين تجاوزت 90 عنصرًا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرًا.
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