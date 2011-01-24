ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية

الإصابات كشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية مع احتمال ارتفاع الإصابات

عزلت السلطات الألمانية، مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية الأسرع انتشارًا.

وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضًا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارًا.

ولفتت إلى أن الإصابات كُشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية؛ معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة وفق "روسيا اليوم".

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.