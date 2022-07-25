والد فهد آل عبدالواحد إلى رحمة الله

توفي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل عبدالواحد والد مدير عام المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد.

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء بجامع الملك خالد بأم الحمام، وستكون أيام العزاء بمنزل فهد عبدالواحد بحي حطين، بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لفهد عبدالواحد وجميع أفراد أسرة الفقيد وذويه.