عملة معدنية كادت تخنق طفلًا برابغ.. وعملية الـ5 دقائق تنقذه

أجراها فريق طبي عبر المنظار.. وغادر وهو بصحة جيدة

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى رابغ العام، من استخراج قطعة معدنية من البلعوم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك من خلال عملية لم تستغرق أكثر 5 دقائق.

وأوضحت "صحة جدة" أن الطفل قدِم لطوارئ المستشفى وهو يشتكي من بلع جسم غريب (قطعة نقود معدنية)، كانت قد عَلِقت في منطقه البلعوم الحنجري؛ مما تَسَبّب في اختناق و عدم القدرة على البلع.

وقرر الطاقم الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تَبيّن أنها قطعة معدنية نقدية.

وقد تكلّلت العملية بالنجاح، بعد أخذ جميع الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وبدون حدوث مضاعفات ولله الحمد؛ حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.