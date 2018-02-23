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بلدية "مسفلة مكة" تصادر حمولة "10" قلابات لحوم وأغذية فاسدة

خلال حملة استهدفت البيع العشوائي في الطرقات العامة بسوق النكاسة

صادر مراقبو "بلدية المسفلة الفرعية" بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي، حمولة عشرة قلابات من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في سوق النكاسة.

جاء ذلك خلال حملة مداهمة كبيرة استهدفت سوق النكاسة الذي يكثر فيه تواجد أفراد بعض الجاليات الذين يمارسون البيع بطرق عشوائية وغير نظامية في الطرقات العامة ويعرضون المواد الغذائية الفاسدة.

وقال رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفله الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي: تم تشكيل لجنة تضم عدداً من مندوبي قسم مراقبة الأسواق التجارية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة إضافة إلى شعبة الضبط الإداري، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفله الفرعية.

وأضاف: أسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقدرت الكميات بحمولة عشرة قلابات كبيرة.

وأردف: ضبطت مركبة تحمل 150 كرتون لحم بقري مفروم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي قبل إتلافها في الموقع وحجز المركبة بالبلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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بلدية "مسفلة مكة" تصادر حمولة "10" قلابات لحوم وأغذية فاسدة
سبق

صادر مراقبو "بلدية المسفلة الفرعية" بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي، حمولة عشرة قلابات من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في سوق النكاسة.

جاء ذلك خلال حملة مداهمة كبيرة استهدفت سوق النكاسة الذي يكثر فيه تواجد أفراد بعض الجاليات الذين يمارسون البيع بطرق عشوائية وغير نظامية في الطرقات العامة ويعرضون المواد الغذائية الفاسدة.

وقال رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفله الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي: تم تشكيل لجنة تضم عدداً من مندوبي قسم مراقبة الأسواق التجارية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة إضافة إلى شعبة الضبط الإداري، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفله الفرعية.

وأضاف: أسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقدرت الكميات بحمولة عشرة قلابات كبيرة.

وأردف: ضبطت مركبة تحمل 150 كرتون لحم بقري مفروم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي قبل إتلافها في الموقع وحجز المركبة بالبلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
04:15 PM

بلدية "مسفلة مكة" تصادر حمولة "10" قلابات لحوم وأغذية فاسدة

خلال حملة استهدفت البيع العشوائي في الطرقات العامة بسوق النكاسة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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صادر مراقبو "بلدية المسفلة الفرعية" بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي، حمولة عشرة قلابات من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في سوق النكاسة.

جاء ذلك خلال حملة مداهمة كبيرة استهدفت سوق النكاسة الذي يكثر فيه تواجد أفراد بعض الجاليات الذين يمارسون البيع بطرق عشوائية وغير نظامية في الطرقات العامة ويعرضون المواد الغذائية الفاسدة.

وقال رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفله الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي: تم تشكيل لجنة تضم عدداً من مندوبي قسم مراقبة الأسواق التجارية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة إضافة إلى شعبة الضبط الإداري، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفله الفرعية.

وأضاف: أسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقدرت الكميات بحمولة عشرة قلابات كبيرة.

وأردف: ضبطت مركبة تحمل 150 كرتون لحم بقري مفروم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي قبل إتلافها في الموقع وحجز المركبة بالبلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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