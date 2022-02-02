بعد غياب 5 أشهر.. "ظهور لافت" لزوجة زعيم كوريا الشمالية أمام وسائل الإعلام

الأسرة الحاكمة تقلل من ظهورها أخيراً في ظل جائحة فيروس كورونا

في ظهورٍ نادرٍ لها في وسائل الإعلام الرسمية، لأول مرة، منذ ما يقرب من 5 أشهر، حضرت ري سول جو؛ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ الأربعاء، عرضاً فنياً في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وتقلل الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية من ظهورها، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وكانت ري؛ قد شوهدت آخر مرة علناً في التاسع من سبتمبر عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان، الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، في ذكرى تأسيس البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الرسمية: "عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية "، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.

وكانت ري؛ وفق سكاي نيوز عربية، في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالباً ما كانت ترافق كيم في الفعاليات الاجتماعية والتجارية حتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونغ إيل الذي كان نادراً ما يشاهَد علنا مع أي من زوجاته.

وكانت ري قد اختفت عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر وهي تحضر حفلاً موسيقياً في فبراير الماضي، مما أثار تكهنات بشأن صحتها وحمل محتمل.

وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19، لكنها "تلعب بشكل جيد مع أطفالها".

وتعتقد وكالة التجسس أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بكوفيد-19، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيوداً صارمة شملت قيوداً على السفر.