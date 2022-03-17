وأكّدت أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمرٌ حاسمٌ للقضاء على "كورونا" ومنع انتقاله بين الدول.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف، اليوم؛ لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تعاون ضدّ "كورونا" .. محادثات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-17 أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف، اليوم؛ لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس. وأكّدت أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمرٌ حاسمٌ للقضاء على "كورونا" ومنع انتقاله بين الدول.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:32 PM

تعاون ضدّ "كورونا" .. محادثات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان اتفقوا على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة





A A A





2 مشاركة

أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف، اليوم؛ لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وأكّدت أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمرٌ حاسمٌ للقضاء على "كورونا" ومنع انتقاله بين الدول.