‏في 24 ساعة.. الأردن تسجل 5047 إصابة جديدة بكورونا و889 حالة بالعراق

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 5047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 958990 إصابة.



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 890366 حالة شفاء بعد تسجيل 3739 حالة إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11633 حالة.



العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2082061 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23844 حالة، فيما تم تسجيل 1203 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 2046224 حالة.