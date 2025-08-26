وذكرت مصادر أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي.

يحقق مركز شرطة المنتزه بحائل، في انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم.

حائل.. التحقيق في واقعة انتحار سيدة بحي المنتزه خالد السليمي سبق 2019-08-26 يحقق مركز شرطة المنتزه بحائل، في انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم. وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي. وذكرت مصادر أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها. وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 02:34 PM

حائل.. التحقيق في واقعة انتحار سيدة بحي المنتزه كانت تتلقى علاجاً طبياً إثر مرض نفسي مزمن





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يحقق مركز شرطة المنتزه بحائل، في انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي.

وذكرت مصادر أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها.

وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.