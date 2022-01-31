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جازان.. الإطاحة بمواطن لنقله بمركبته الخاصة 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص والناقل للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مواطن لنقله (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته الخاصة داخل المحافظة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

جازان أحد المسارحة شرطة جازان شرطة محافظة أحد المسارحة النيابة العامة أمن الحدود

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جازان.. الإطاحة بمواطن لنقله بمركبته الخاصة 5 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مواطن لنقله (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته الخاصة داخل المحافظة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:20 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:09 AM

جازان.. الإطاحة بمواطن لنقله بمركبته الخاصة 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص والناقل للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مواطن لنقله (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته الخاصة داخل المحافظة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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