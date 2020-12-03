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"نحو مليون متطوع".. ندوة بجامعة شقراء وهذه أهدافها ومحاورها

إيماناً بدور الجامعة الريادي وتفعيلاً لمسؤوليتها المجتمعية وتحقيقاً لرؤية 2030

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف تنظم وكالة جامعة شقراء لشؤون الطالبات ندوة بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، تستضيف خلالها إبراز المختصين في العمل التطوعي.

وتفصيلاً، تستضيف جامعة شقراء الأحد القادم 21 ربيع الآخر 1442، عدداً من المتخصصين في مجال التطوع على مستوى الوطن للمشاركة في ندوة علمية بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، يشارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية، وأحمد العباسي مدير عام الإعلام والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية عضو مؤسس لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، وعبيد البرغش مدرب للتنمية البشرية مختص بالمسؤولية المجتمعية وصناعة المبادرات التطوعية.

وانبثقت فكرة الندوة، من كون العمل التطوعي أحد دعائم تطوير المجتمعات وبناء الأمم، وأحد ركائز الرؤية الوطنية الطموحة " رؤية 2030"، إضافة إلى إيمان الجامعة بدورها الريادي ومسؤوليتها التعليمية والمجتمعية تجاه الوطن وأبناءه بجميع فئاته.

وستتنوع محاور الندوة لتغطي عدة موضوعات أهمها: العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، وأنواع ودوافع العمل التطوعي، وأبرز المعوقات التي تواجهه، والتخطيط والتنظيم في إدارة العمل التطوعي وأسباب نجاحه، إضافة إلى التحدث عن العمل التطوعي والموائمة لخطط وأهداف التنمية الوطنية 2030.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي، وبيان أهمية تمكين الشباب والشابات من العمل التطوعي واستقطابهم للإسهام فيه، إضافة إلى تقوية شعور الانتماء للوطن في نفوس الشباب والشابات واشراكهم في إنماء مجتمعاتهم، وبيان أثر العمل التطوعي في نمو قدرات الفرد وتعزيزها.

يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات ودورات أقامتها الجامعة عن بعد، ونقلتها عبر منصات التواصل خلال هذا الفصل الاستثنائي؛ بسبب جائحة كورونا، استغلالاً منها لوسائل التقنية في تثقيف منسوبيها وتفعيلا لدورها في خدمة المجتمع.

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نحو مليون متطوع".. ندوة بجامعة شقراء وهذه أهدافها ومحاورها
سبق

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف تنظم وكالة جامعة شقراء لشؤون الطالبات ندوة بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، تستضيف خلالها إبراز المختصين في العمل التطوعي.

وتفصيلاً، تستضيف جامعة شقراء الأحد القادم 21 ربيع الآخر 1442، عدداً من المتخصصين في مجال التطوع على مستوى الوطن للمشاركة في ندوة علمية بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، يشارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية، وأحمد العباسي مدير عام الإعلام والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية عضو مؤسس لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، وعبيد البرغش مدرب للتنمية البشرية مختص بالمسؤولية المجتمعية وصناعة المبادرات التطوعية.

وانبثقت فكرة الندوة، من كون العمل التطوعي أحد دعائم تطوير المجتمعات وبناء الأمم، وأحد ركائز الرؤية الوطنية الطموحة " رؤية 2030"، إضافة إلى إيمان الجامعة بدورها الريادي ومسؤوليتها التعليمية والمجتمعية تجاه الوطن وأبناءه بجميع فئاته.

وستتنوع محاور الندوة لتغطي عدة موضوعات أهمها: العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، وأنواع ودوافع العمل التطوعي، وأبرز المعوقات التي تواجهه، والتخطيط والتنظيم في إدارة العمل التطوعي وأسباب نجاحه، إضافة إلى التحدث عن العمل التطوعي والموائمة لخطط وأهداف التنمية الوطنية 2030.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي، وبيان أهمية تمكين الشباب والشابات من العمل التطوعي واستقطابهم للإسهام فيه، إضافة إلى تقوية شعور الانتماء للوطن في نفوس الشباب والشابات واشراكهم في إنماء مجتمعاتهم، وبيان أثر العمل التطوعي في نمو قدرات الفرد وتعزيزها.

يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات ودورات أقامتها الجامعة عن بعد، ونقلتها عبر منصات التواصل خلال هذا الفصل الاستثنائي؛ بسبب جائحة كورونا، استغلالاً منها لوسائل التقنية في تثقيف منسوبيها وتفعيلا لدورها في خدمة المجتمع.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:27 AM

"نحو مليون متطوع".. ندوة بجامعة شقراء وهذه أهدافها ومحاورها

إيماناً بدور الجامعة الريادي وتفعيلاً لمسؤوليتها المجتمعية وتحقيقاً لرؤية 2030

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فلاح الجوفان - شقراء
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برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف تنظم وكالة جامعة شقراء لشؤون الطالبات ندوة بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، تستضيف خلالها إبراز المختصين في العمل التطوعي.

وتفصيلاً، تستضيف جامعة شقراء الأحد القادم 21 ربيع الآخر 1442، عدداً من المتخصصين في مجال التطوع على مستوى الوطن للمشاركة في ندوة علمية بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة"، يشارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية، وأحمد العباسي مدير عام الإعلام والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية عضو مؤسس لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، وعبيد البرغش مدرب للتنمية البشرية مختص بالمسؤولية المجتمعية وصناعة المبادرات التطوعية.

وانبثقت فكرة الندوة، من كون العمل التطوعي أحد دعائم تطوير المجتمعات وبناء الأمم، وأحد ركائز الرؤية الوطنية الطموحة " رؤية 2030"، إضافة إلى إيمان الجامعة بدورها الريادي ومسؤوليتها التعليمية والمجتمعية تجاه الوطن وأبناءه بجميع فئاته.

وستتنوع محاور الندوة لتغطي عدة موضوعات أهمها: العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، وأنواع ودوافع العمل التطوعي، وأبرز المعوقات التي تواجهه، والتخطيط والتنظيم في إدارة العمل التطوعي وأسباب نجاحه، إضافة إلى التحدث عن العمل التطوعي والموائمة لخطط وأهداف التنمية الوطنية 2030.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي، وبيان أهمية تمكين الشباب والشابات من العمل التطوعي واستقطابهم للإسهام فيه، إضافة إلى تقوية شعور الانتماء للوطن في نفوس الشباب والشابات واشراكهم في إنماء مجتمعاتهم، وبيان أثر العمل التطوعي في نمو قدرات الفرد وتعزيزها.

يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات ودورات أقامتها الجامعة عن بعد، ونقلتها عبر منصات التواصل خلال هذا الفصل الاستثنائي؛ بسبب جائحة كورونا، استغلالاً منها لوسائل التقنية في تثقيف منسوبيها وتفعيلا لدورها في خدمة المجتمع.

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