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واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%

نما الفاقد ليصل 3.36 مليار دولار في مايو الماضي وفقاً للبيانات الرسمية

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.

وزارة التجارة التركية تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%
سبق

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:42 PM

واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%

نما الفاقد ليصل 3.36 مليار دولار في مايو الماضي وفقاً للبيانات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.

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2.5 مليار ..

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