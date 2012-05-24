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"الحبوب" تدعو للتسجيل في "استيراد" للراغبين في استيراد وبيع الشعير

المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم العمليات

‏جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للشركات الراغبة بالتأهيل لاستيراد وبيع الشعير، التسجيل من خلال منصة "استيراد".

وقالت المؤسسة: من خلال الشركات المؤهلة للاستيراد لبوابة المنصة؛ فإن المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

وأضافت: من هذه الخدمات: إنشاء طلب إذن استيراد، تتبع طلبات إذن الاستيراد، طباعة تقرير إذن الاستيراد فى حال قبول الطلب، إنشاء طلب إذن فسح، تتبع طلبات إذن الفسح".

وأردفت: بعد اكتمال عملية التأهيل، يمكن للشركات الدخول على منصة استيراد من خلال الرابط التالي:

https://es.sago.gov.sa/Account/BLogin

ونشرت المؤسسة اليوم، عبر حسابها في تويتر، كشفاً يضم قائمة الشركات المؤهلة عبر منصة "استيراد" لاستيراد الشعير لغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تدعو للتسجيل في "استيراد" للراغبين في استيراد وبيع الشعير
سبق

‏جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للشركات الراغبة بالتأهيل لاستيراد وبيع الشعير، التسجيل من خلال منصة "استيراد".

وقالت المؤسسة: من خلال الشركات المؤهلة للاستيراد لبوابة المنصة؛ فإن المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

وأضافت: من هذه الخدمات: إنشاء طلب إذن استيراد، تتبع طلبات إذن الاستيراد، طباعة تقرير إذن الاستيراد فى حال قبول الطلب، إنشاء طلب إذن فسح، تتبع طلبات إذن الفسح".

وأردفت: بعد اكتمال عملية التأهيل، يمكن للشركات الدخول على منصة استيراد من خلال الرابط التالي:

https://es.sago.gov.sa/Account/BLogin

ونشرت المؤسسة اليوم، عبر حسابها في تويتر، كشفاً يضم قائمة الشركات المؤهلة عبر منصة "استيراد" لاستيراد الشعير لغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:55 PM

"الحبوب" تدعو للتسجيل في "استيراد" للراغبين في استيراد وبيع الشعير

المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم العمليات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,942

‏جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للشركات الراغبة بالتأهيل لاستيراد وبيع الشعير، التسجيل من خلال منصة "استيراد".

وقالت المؤسسة: من خلال الشركات المؤهلة للاستيراد لبوابة المنصة؛ فإن المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

وأضافت: من هذه الخدمات: إنشاء طلب إذن استيراد، تتبع طلبات إذن الاستيراد، طباعة تقرير إذن الاستيراد فى حال قبول الطلب، إنشاء طلب إذن فسح، تتبع طلبات إذن الفسح".

وأردفت: بعد اكتمال عملية التأهيل، يمكن للشركات الدخول على منصة استيراد من خلال الرابط التالي:

https://es.sago.gov.sa/Account/BLogin

ونشرت المؤسسة اليوم، عبر حسابها في تويتر، كشفاً يضم قائمة الشركات المؤهلة عبر منصة "استيراد" لاستيراد الشعير لغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.

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