النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا"

تحدد مكان وجوده لضمان عدم مخالطته للآخرين والتأكد من التزامه بإجراءات الحجر

أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:18 PM

بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا"

تحدد مكان وجوده لضمان عدم مخالطته للآخرين والتأكد من التزامه بإجراءات الحجر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
8,722

أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة