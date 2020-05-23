بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا"

تحدد مكان وجوده لضمان عدم مخالطته للآخرين والتأكد من التزامه بإجراءات الحجر

أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.