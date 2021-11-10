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"الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو

توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو التسع كرات لدرجة الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، اليوم الأربعاء، والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (9 / 4 ) على منافسه البحريني حيدر مروم.

وتعد الميدالية الذهبية الثالثة التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين، ويوم الاثنين بذهبية الفردي للعشر كرات.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات زوجي رجال ضمن منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام في مدينة دبي ومثل الأخضر اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز.

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"الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو
سبق

توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو التسع كرات لدرجة الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، اليوم الأربعاء، والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (9 / 4 ) على منافسه البحريني حيدر مروم.

وتعد الميدالية الذهبية الثالثة التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين، ويوم الاثنين بذهبية الفردي للعشر كرات.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات زوجي رجال ضمن منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام في مدينة دبي ومثل الأخضر اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:26 PM

"الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو التسع كرات لدرجة الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، اليوم الأربعاء، والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (9 / 4 ) على منافسه البحريني حيدر مروم.

وتعد الميدالية الذهبية الثالثة التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين، ويوم الاثنين بذهبية الفردي للعشر كرات.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات زوجي رجال ضمن منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام في مدينة دبي ومثل الأخضر اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز.

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