النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال

احتشدوا في محطات القطار وازدحمت بهم المطاعم

سافر الملايين عبر مناطق الصين مع بدء عطلة عيد العمال، اليوم (السبت)، وتجمعوا في المواقع السياحية وزاروا عائلاتهم، بينما ازدحمت المطاعم مع اقتراب البلاد المترامية من فتح صفحة ما بعد "كوفيد-19".

وبيّن مسؤول في وزارة النقل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتوقع نحو 265 مليون رحلة برية أو بحرية خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، وهي أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد مئات من المتنزهين على طول الجزء العلوي من سور الصين العظيم في بادالينغ على بعد حوالى 60 كيلومترًا وسط العاصمة بكين، من دون وضع العديد منهم كمامات.

وقبيل العطلة احتشد الركاب في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وامتدت الطوابير عبر صالات المغادرة المزدحمة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشَا بعد التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن النشاط الاستهلاكي لم يحقق انتعاشًا كما الإنتاج الصناعي، لكن مبيعات التجزئة انتعشت منذ ذلك الحين؛ إذ قفزت بنسبة 34,2 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، لتعكس صورة أكثر تفاؤلًا للطلب الاستهلاكي.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال
سبق

سافر الملايين عبر مناطق الصين مع بدء عطلة عيد العمال، اليوم (السبت)، وتجمعوا في المواقع السياحية وزاروا عائلاتهم، بينما ازدحمت المطاعم مع اقتراب البلاد المترامية من فتح صفحة ما بعد "كوفيد-19".

وبيّن مسؤول في وزارة النقل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتوقع نحو 265 مليون رحلة برية أو بحرية خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، وهي أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد مئات من المتنزهين على طول الجزء العلوي من سور الصين العظيم في بادالينغ على بعد حوالى 60 كيلومترًا وسط العاصمة بكين، من دون وضع العديد منهم كمامات.

وقبيل العطلة احتشد الركاب في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وامتدت الطوابير عبر صالات المغادرة المزدحمة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشَا بعد التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن النشاط الاستهلاكي لم يحقق انتعاشًا كما الإنتاج الصناعي، لكن مبيعات التجزئة انتعشت منذ ذلك الحين؛ إذ قفزت بنسبة 34,2 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، لتعكس صورة أكثر تفاؤلًا للطلب الاستهلاكي.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
06:23 PM

هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال

احتشدوا في محطات القطار وازدحمت بهم المطاعم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,387

سافر الملايين عبر مناطق الصين مع بدء عطلة عيد العمال، اليوم (السبت)، وتجمعوا في المواقع السياحية وزاروا عائلاتهم، بينما ازدحمت المطاعم مع اقتراب البلاد المترامية من فتح صفحة ما بعد "كوفيد-19".

وبيّن مسؤول في وزارة النقل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتوقع نحو 265 مليون رحلة برية أو بحرية خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، وهي أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد مئات من المتنزهين على طول الجزء العلوي من سور الصين العظيم في بادالينغ على بعد حوالى 60 كيلومترًا وسط العاصمة بكين، من دون وضع العديد منهم كمامات.

وقبيل العطلة احتشد الركاب في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وامتدت الطوابير عبر صالات المغادرة المزدحمة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشَا بعد التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن النشاط الاستهلاكي لم يحقق انتعاشًا كما الإنتاج الصناعي، لكن مبيعات التجزئة انتعشت منذ ذلك الحين؛ إذ قفزت بنسبة 34,2 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، لتعكس صورة أكثر تفاؤلًا للطلب الاستهلاكي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة