أغرب القبائل: بالصور.. "الكونسو" الإفريقية يحكمها صاحب أكبر "كرش".. وتزيِّن أراضيها ناطحات نيويورك العجيبة

"اليونسكو" سجّلت تراثها الخشبي وموقعها الجغرافي وعاداتها الغريبة والعجيبة والفريدة