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لبنان تسجل 1859 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 122159 والوفيات 974 شخصاً

سجّلت لبنان 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 122159 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 73021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 974 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان تسجل 1859 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 122159 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 73021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 974 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:02 PM

لبنان تسجل 1859 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 122159 والوفيات 974 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 122159 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 73021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 974 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

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